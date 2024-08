Gabalier in Kitz, Chris Steger in Thiersee und Kino unter Sternen: Das ist los in Tirol

Mit Maria Himmelfahrt steht ein verlängertes Wochenende an. Wer nicht ans Meer fahren möchte – Stichwort Ferragosto –, der kann auch in Tirol an zahlreichen Events teilnehmen. Gerade für FreundInnen des Schlagers wird einiges geboten. Nicht nur kommt der aktuelle Shootingstar Chris Steger nach Tirol, an gleich zwei Abenden wird der Volks-Rock‘n’Roller höchstpersönlich die Gamsstadt beehren. Wem nicht nach Schlager ist, der kann beim Open-Air Kino oder dem Finale des TT-Café vorbeischauen.