Ruhiger Start beim Frequency Festival aus Sicht der Einsatzkräfte

Das Rote Kreuz verzeichnete bisher 350 Versorgungen, die Polizei wenige und kleine Delikte. Nach einem fulminanten Auftakt mit Ed Sheeran folgen am Donnerstag Apache 207, Raye und The Offspring.

St. Pölten – Musikalisch hat das Frequency-Festival in St. Pölten am Mittwoch mit Headliner Ed Sheeran ein lautes Rufzeichen gesetzt. Wesentlich leiser verlief der Auftakt aus Sicht der Einsatzkräfte. Als „absolut ruhig, in jeder Hinsicht“ bezeichnete St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler die bisherige Lage. Das Rote Kreuz teilte diese Einschätzung, verzeichnet wurden 350 Versorgungen. Am Donnerstag geht es mit Auftritten von Apache 207, Raye und The Offspring weiter.