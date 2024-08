Kletterin (58) in Neustift 18 Meter ins Seil gestürzt und schwer verletzt

Neustift – Am Donnerstagvormittag begab sich ein Ehepaar mit der Eisgratbahn der Stubaier Gletscherbahnen zur Mittelstation und in weiterer Folge zu Fuß zum Egesengrat, um den Klettersteig „Bergführer“ (Schwierigkeitsgrad 5+ bis 6) zu durchklettern.

Die beiden stiegen gegen 11 Uhr in die Kletterroute ein, berichtet die Polizei. Im Vorstieg wechselten sie sich ab. Als die 58-jährige Frau an der Reihe war und sich gerade beim 4. Stand selbst sichern wollte, brach laut eigenen Angaben ein Stein, an dem sie sich hielt, aus der Wand. Die Frau stürzte rund 16 bis 18 Meter in das Seil. Dabei touchierte sie mehrmals die Felswand, wodurch sie sich eine schwere Verletzung an der Hand zuzog.