Downhill-Ass Zierl legte mit U17-EM-Titel eine weitere Talentprobe ab

Champery - Eine Tirolerin scheint in den Spuren der mehrfachen Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll aus Salzburg zu wandeln. Rosa Zierl verteidigte in Champery (Schweiz) nämlich kürzlich ihren Titel bei der Downhill-Europameisterschaft und holte in der U17-Wertung die Goldmedaille. In der U19-Wertung überzeugte die Tiroler EM-Debütantin Emma Bindhammer mit Bronze.