Führerschein und Sportwagen weg: 49-Jähriger raste mit 174 km/h über die Loferer Straße

Waidring – Auf der Loferer Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein Raser aus der Verkehr gezogen, der mit 174 km/h bei erlaubten 100 km/h in Richtung St. Johann unterwegs war. Der 49-jährige, in Deutschland lebende Österreicher wurde gegen 13.50 Uhr in Waidring von der Polizei angehalten.