Arbeiter (25) in Kirchbichl von Metallblechen eingeklemmt und schwer verletzt

Kirchbichl – Bei einer Metallverarbeitungsfirma in Kirchbichl ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 25-jähriger Mann wurde von Metallblechen mit einem Gewicht von 200 Kilogramm getroffen und eingeklemmt, die von einem Gabelstapler gekippt waren.

Ein Arbeitskollege eilte dem Verunfallten zu Hilfe und konnten diesen erfolgreich befreien und die Rettungskette in Gang setzen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen an der rechten Hand und am rechten Fuß von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)