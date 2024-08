Wieder voller Tatendrang: 81-Jährige aus Birgitz hat neue Wohnung gefunden

Vor einigen Wochen war die Ungewissheit in Sieglinde Auers Leben noch vorherrschend: Nachdem ihr Mietverhältnis in Birgitz nicht verlängert worden war, wusste die 81-Jährige nicht, wohin. Jetzt wurde ihr eine neue Wohnung von der NHT angeboten, in der sie sich pudelwohl fühlt.