Österreichs Paralympics-Team in Paris ist 24 Köpfe groß

Wien – Österreichs Aufgebot für die XVII. Paralympischen Spiele in Paris, die von 28. August bis 8. September stattfinden, ist am Freitag bekannt gegeben worden. Sieben Sportlerinnen und 17 Sportler werden in elf Sportarten an den Start gehen. Das größte Aufgebot entsendet der Radsport mit fünf Aktiven zu dem Saisonhöhepunkt nach Frankreich, dicht gefolgt vom Reitsport mit vier.

Vor drei Jahren in Tokio holte Österreich neun Medaillen - eine in Gold, fünf in Silber, drei in Bronze. "Bei Großereignissen braucht man immer auch das Quäntchen Glück. Ich will optimistisch sein, dass wir eine ähnliche Anzahl an Medaillen erreichen", sagte ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber. Mit Pepo Buch, Florian Brungraber, Thomas Frühwirth und Alexander Gritsch sind vier Sportler dabei, die bereits in Tokio Edelmetall gewonnen haben. Sieben heimische Aktive feiern ihre Paralympics-Premiere.