18-Jähriger blieb nach Messerdrohung in Innsbruck unverletzt: Verdächtiger gefasst

Innsbruck – Am Dienstagabend forderte ein vorerst Unbekannter laut Polizei von einem 18-jährigen Österreicher in Innsbruck Bargeld. Der Vorfall spielte sich in der General-Eccher Straße in Pradl ab. Dabei wurde das Opfer mit einem Messer bedroht, der 18-Jährige blieb unverletzt.