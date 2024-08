Tödlicher Alpinunfall am Wilden Freiger: Junger Mann stürzte 100 Meter in die Tiefe

Ein tödlicher Alpinunfall ereignete sich Freitagfrüh im Bereich des Wilden Freiger in den Stubaier Alpen im hintersten Ridnauntal auf Südtiroler Seite. Ein 25-Jähriger war gemeinsam mit einem Kollegen vom Signalkopf Richtung Rotem Grat unterwegs, als er dort offenbar stolperte bzw. ausrutschte. Der Südtiroler stürzte infolge rund 100 Meter über eine Felswand in die Tiefe, berichtet stol.it. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an Ort und Stelle.