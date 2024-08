Wanderer in Ehrwald bei Tour auf die Zugspitze tödlich verunglückt

Ehrwald – Bei einer Tour auf die Zugspitze ist am Donnerstag ein Wanderer in Ehrwald tödlich verunglückt. Laut Polizei ging der Mann in den frühen Morgenstunden bei der Zugspitztalstation in Ehrwald los, damit er am frühen Nachmittag wieder zurück ist. Nachdem er dann aber nicht wie vereinbart gegen 13 Uhr heimkehrte und auch telefonisch nicht erreichbar war, alarmierte seine Frau die Polizei. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.