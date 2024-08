Elefantenkuh „Numbi“ ist auf natürlichem Weg schwanger geworden

Vater ist Bulle „Abu“, der 2005 in Schönbrunn einen Pfleger bei der Morgenroutine getötet hatte.

Wien – Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Tiergarten Schönbrunn. Erstmals seit über 20 Jahren ist wieder eine Elefantenkuh nach einer natürlichen Paarung trächtig. In etwa einem Jahr wird die Geburt des Jungtieres erwartet. Elefantendame „Numbi“ habe sich von Anfang an gut mit „Abu“ verstanden, einem 23-jährigen Bullen, der 2023 zum Zweck der Zucht aus dem Zoo Halle nach Schönbrunn rückübersiedelte.

„Abu“ war schon einmal in den Schlagzeilen. Der in Wien geborene Dickhäuter tötete 2005 einen 39-jährigen Pfleger bei der Morgenroutine, worauf er 2006 mit seiner Mutter Sabi in den Zoo Halle kam.