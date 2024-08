Zwei Schlager in der Regionalliga Tirol und überhitzte Gemüter in der Gebietsliga

Silz/Mötz gegen Telfs und Volders gegen den FC Wacker - diese beiden Spiele ziehen am Wochenende in der tt.com Regionalliga Tirol besonders in ihren Bann. In der Gebietsliga Ost kommt es zu einem brisanten Wiedersehen zwischen Zell/Ziller und Kirchberg - das Verhältnis ist vier Tage nach Tumulten im Cup vorbelastet.

Rückkehr eines Oberland-Derbys

Gelb gegen Grün - man musste ein Jahr darauf verzichten. Nach dem freiwilligen Abstieg von Silz/Mötz gibt es nun wieder das Derby gegen Telfs. Und am Sonntag (15 Uhr, Mötz) ist es schon wieder so weit. „Auf uns wartet eine richtig harte Nuss“, weiß Telfs-Trainer Marcel Schreter, der den Lokalrivalen trotz vieler Abgänge auf der Rechnung hat: „Sie haben immer noch sehr gute Einzelspieler.“ Telfs müsse indes auf einige Stammspieler (u.a. Andre Pellegrini, Fabian Schreter, Tobias Koller) verzichten.

Während Silz/Mötz mit einer 0:5-Niederlage beim FC Wacker startete, hat Telfs beim torlosen Remis gegen Kematen schon angeschrieben. Der sich am Emat vollzogene Umbruch lässt vor allem dann erkennen, wenn man auf das letzte Derby gegen Silz/Mötz am 23. Mai 2023 (1:2-Niederlage) blickt: Von der damaligen Startelf stehen nur noch vier Spieler im Telfer Kader.

Härtester Test für den FC Wacker

Bleiben wir gleich in der tt.com Regionalliga Tirol, wo auf den FC Wacker der bisher größte Gradmesser wartet. Der Liga-Auftakt gegen Silz/Mötz (5:0) wurde von der Truppe von Trainer Sebastian Siller ähnlich souverän gestaltet wie der Cup-Sieg bei Patscherkofel (6:0). In Volders hängen die Trauben am Samstag (16 Uhr) aber noch einmal deutlich höher.

Der FC Wacker startete mit einem 5:0-Kantersieg gegen Silz/Mötz in die neue Saison der tt.com Regionalliga Tirol. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Gerade vor heimischer Kulisse ist die Truppe von Coach Michael Streiter - beim FC Wacker eine Legende - ganz schwer zu biegen. Und auch in die neue Saison startete der Dritte der vergangenen Saison durch den 4:1-Auftakt in Kundl hervorragend. Womit der Tabellenführer (Wacker) beim Zweiten (Volders) gastiert. Hinzu kommt, dass die Cup-Partie von Volders in Schwoich wegen der Wetterkapriolen abgesagt wurde (Nachtrag am Dienstag) und die Hausherren damit keine Doppelbelastung überstehen mussten. Und: Gegen Volders holte der FC Wacker in der Tirol-Liga-Saison 2022/23 nur einen Punkt aus zwei Spielen. Für ein Fußballfest wieder ohnehin wieder gesorgt sein.

Duell zwischen Zell/Ziller und Kirchberg ist vorbelastet

Nach torlosen 90 Minuten setzte sich Kirchberg in der zweiten Runde des Kerschdorfer Tirol Cups bei Zell/Ziller mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Nach dem Spiel gingen die Wogen hoch, kam es auf den Weg zu den Kabinen zu Rudelbildungen. „Das war sicher kein normales Spiel“, blickte auch Kirchberg-Trainer Thomas Fleischhacker auf die überhitzten Gemüter zurück.

Wie es der Zufall möchte, treffen die beiden Gebietsliga-Ost-Clubs schon am Sonntag (17 Uhr) erneut in Zell schon wieder aufeinander. Beide Teams starteten mit einem Sieg in die Saison und wollen makellos bleiben. „Es wäre gut, wenn der Fußball wieder im Mittelpunkt steht“, hofft wohl nicht nur Kirchberg-Trainer Fleischhacker.