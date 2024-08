Arlberg-Bundesstraße von Mure verlegt, mehrere Keller in Grinzens überschwemmt

St. Anton am Arlberg – Am Freitagabend gingen in Tirol heftige Regenfälle nieder. Ein Erdrutsch verlegte kurz vor 19 Uhr die B197 Arlberg Bundesstraße bei St. Anton, die auf Tiroler Seite vorerst gesperrt werden musste. Laut Leitstelle Tirol trat auch in mehreren Gebäuden Wasser ein. Kräfte der Feuerwehr St. Anton und St. Christoph stehen derzeit im Einsatz.