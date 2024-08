Gleitschirm klappte bei Landeanflug ein: 44-Jähriger in Laimach verletzt

Zell am Zilller – Ein 44-Jähriger flog am Freitagnachmittag mit seinem Gleitschirm von der von der Hirschbichlalm am Zellberg ins Tal nach Laimach. Der Österreicher befand sich bereits im Landeanflug, als der Schirm plötzlich zusammenklappte. Der Pilot konnte den Absturz nicht mehr verhindern. Er fiel aus etwa zehn Metern Höhe auf dem Boden.