Torfestival in Ebbs: Wörgl gab beim 6:3-Sieg ein ganz starkes Lebenszeichen

Der Tabellenletzte der vergangenen Saison drehte in der tt.com Regionalliga Tirol einen frühen Rückstand und schrieb erstmals an. Neuzugang Ömer Köken glänzte mit drei Toren und einer Vorlage.

Man hätte eigentlich auch den im Fußball nicht gerade ruhmreichen „Tag der offenen Tür“ ins Treffen führen können. Aber das wäre dieser Partie wohl nicht gerecht worden, da war das eine oder andere Traumtor zu viel dabei. Mit dem 6:3-Sieg in Ebbs schrieb Wörgl als Tabellenschlusslicht der Vorsaison am Freitag erstmals in der neuen Saison der tt.com Regionalliga Tirol an.