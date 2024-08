Iranische Gruppe wollte mit KI-Inhalten US-Wahl beeinflussen

OpenAI hat nach eigenen Angaben eine iranische Gruppe gesperrt, die mit KI-generierten Inhalten die öffentliche Meinung in den USA zur Präsidentenwahl und anderen Themen beeinflussen wollte. Der Entwickler der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT gab den Namen der Gruppe am Freitag als Storm-2035 an. Sie habe ChatBots benutzt, um lange und kurze Texte zu Themen wie der Wahl im November, dem Gazakrieg und Israels Teilnahme an den Olympischen Spielen zu generieren.