Aufräumarbeiten nach Unwetter im Bezirk Hollabrunn

Nach einem Unwetter am Freitagabend im Raum Hollabrunn sind am Samstag Aufräumarbeiten im Gange gewesen. Um die 50 Feuerwehren mit rund 700 Mitgliedern rückten nach starken Niederschlägen zu über 100 Einsätzen aus. Am Tag darauf waren die Helfer damit beschäftigt, Häuser und Straßen zu reinigen. "Die Hauptrouten sind wieder befahrbar", sagte Stefan Obritzhauser, Kommandant der FF Hohenwarth, zur APA. Der Zugverkehr zwischen Hollabrunn und Göllersdorf war weiter unterbrochen.