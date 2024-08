Über 100 Unwetter-Einsätze im Bezirk Hollabrunn

Unwetter haben am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Stark betroffen war der Bezirk Hollabrunn. Dort waren am späten Abend rund 50 Feuerwehren mit über 105 Einsätzen beschäftigt. Mehrere Straßen wurden gesperrt, teilweise stand das Wasser bis zu einen Meter hoch. Die "Augustwiesn" in Hollabrunn wurde evakuiert, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Aufgrund des Hochwassers musste auch der Zugverkehr eingestellt werden.