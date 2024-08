Tote bei israelischem Angriff im Libanon

Das libanesische Gesundheitsministerium meldet am frühen Samstag mindestens sechs Tote und drei Verwundete nach einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der südlibanesischen Stadt Nabatieh. Nach einem tödlichen Raketeneinschlag auf den von Israel besetzten Golanhöhen Ende Juli, für den Israel die dem Iran nahe stehende libanesische Hisbollah-Miliz verantwortlich machte, haben die Spannungen in der Region in den letzten Wochen stark zugenommen.