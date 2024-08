SPÖ will Terror-Abwehrzentrum

Die SPÖ drängt auf die Etablierung eines Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums. In einem der APA vorliegenden Papier denkt man nicht an eine eigene Behörde sondern an eine Koordinationsplattform, in der Vertreter der Sicherheitsorgane aber auch der Zivilgesellschaft zusammengezogen werden. Der Sitz solch eines Zentrums sollte in Wien sein mit Außenstellen in allen Bundesländern.