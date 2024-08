1000 Bergfexe marschieren und laufen 30 Kilometer durch die Ginzlinger Bergwelt

Der Zillertaler Steinbockmarsch und -lauf sorgt am 17. August zum 56. Mal für besondere Herausforderungen und Erlebnisse rund um die Mörchnerscharte auf 2870 Metern Seehöhe.

Ginzling – Am Samstag werden sich im Bergsteigerdorf Ginzling knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung stellen, einen Teil des Berliner Höhenweges, entweder als Marsch oder als Lauf zu absolvieren. Denn dort geht zum 56. Mal der Zillertaler Steinbockmarsch und -lauf über die Bühne. Bereits nach wenigen Wochen waren die Startplätze ausgebucht. Die 30 km lange Strecke führt durch das idyllische Floitental zur Mörchnerscharte auf 2870 m, weiter zur Berliner Hütte, über die Grawandhütte und die Klausenalm bis zum Alpengasthaus Breitlahner. 1871 m im Anstieg und 1613 m im Abstieg sind zu bewältigen.

Neben der sportlichen Herausforderung wird auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm am Festgelände geboten. Die "Sommertour" von Life Radio Tirol sorgt ab 11 Uhr mit einem unterhaltsamen Animationsprogramm für Stimmung. Die Gruppe "schneidig und echt" unterhält zudem mit zünftiger Live-Musik am späten Nachmittag. Nach dem Einmarsch und dem Festkonzert der Bundesmusikkapelle Ginzling um 18.30 Uhr folgt die Siegerehrung um ca. 20 Uhr.

Ein weiterer Programmpunkt am 17. August, der speziell für die kleinen Besucher einen Höhepunkt darstellt, ist das alljährliche Naturparkfest. Dieses Jahr unter dem Motto: „Den Geheimnissen des Klimas auf der Spur.“ Die Hauptattraktion ist der Escape Room in Form eines „Airstream Busses“, der zum spannenden Rätsellösen einlädt. Die Anmeldung für den Escape Room ist direkt vor Ort möglich. Bis zu vier Spieler können pro Zeitslot mitmachen und haben maximal 60 Minuten Zeit, dass „Klimarätsel“ zu lösen.

Darüber hinaus erwarten Groß und Klein viele weitere Stationen, an denen geraten, gespielt, geklettert und gebastelt wird. Das Naturparkfest startet um 11.00 Uhr am Festgelände beim Mehrzweckgebäude in Ginzling und dauert bis 17.00 Uhr.