Gelungenes Debüt für Kompany: Bayern gegen Ulm locker eine Runde weiter

Bayern München hat das Trainerdebüt von Vincent Kompany souverän gestaltet. Die Bayern gewannen am Freitag das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 4:0 (2:0).

Ulm – Thomas Müller sorgte mit einem frühen Doppelschlag (12., 15.) für einen sorgenfreien Abend, Kingsley Coman (79.) und Harry Kane (93.) legten nach. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer kam nicht zum Einsatz, Kane und die Neuen João Palhinha und Michael Olise wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Die drei Bundesligisten TSG Hoffenheim, FSV Mainz und St. Pauli sind dagegen einer Blamage gerade noch entgangen und mussten gegen unterklassige Clubs in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen. Mainz gewann bei Drittligist Wehen Wiesbaden 3:1 n.V. (1:1,1:0), St. Pauli bei Regionalligist Hallescher FC 3:2 n.V. (2:2,1:0) und Hoffenheim bei Regionalligist Würzburger Kickers mit 5:3 im Elfmeterschießen (2:2,1:1,1:1).

Den Hallescher fehlten nur Sekunden zur Sensation. Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli gelang erst in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich zum 2:2, in der Verlängerung köpfelte Lars Ritzka die Hamburger in die zweite Runde. (APA)