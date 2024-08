Kopp schied beim Alpencup in Wattens aus, Haim und Riml stehen im Finale

Der als Nummer eins gesetzte Tiroler Tennis-Spieler Sandro Kopp musste am Freitag beim Alpencup in Wattens im Viertelfinale gegen Felix Obermair verletzungsbedingt w.o. geben. Obermair musste sich anschließend dem Deutschen Matthias Bachinger geschlagen geben. Letzterer steht am Samstag aber gegen den Tiroler Matthias Haim im Finale.