Massive Schäden in St. Anton: Aufräumen geht weiter, Sorge vor neuen Regenfällen

Muren und Überschwemmungen zogen am Freitag eine Spur der Verwüstung durch St. Anton. Hunderte Einsatzkräfte waren auch am Samstag bei Aufräumarbeiten vor Ort, LH Mattle sagte Unterstützung aus dem Katastrophenfonds zu. Die Arlberg-Bundesstraße bleibt vorerst gesperrt. Am Sonntag dürften wieder größere Regenmengen fallen.