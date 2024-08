15-Jähriger bei Mopedunfall in Natters schwer verletzt

Natters – Ein 15-Jähriger war am Freitag mit einem Moped auf der Gemeindestraße Lärchenweg in Natters in Richtung Westen unterwegs. Mit ihm auf dem Kleinkraftrad befand sich ein ebenfalls 15-Jähriger. In einer Rechtskurve verlor der Mopedlenker die Kontrolle, geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen den Pfeiler einer Begrenzungsmauer.