Silvretta-Hochalpenstraße erneut von Mure verschüttet

Partenen – Die nach einem großen Felssturz Mitte Juli verlegte und seitdem für den Verkehr gesperrte Silvretta-Hochalpenstraße auf Vorarlberger Seite ist Freitagabend im Zuge eines Gewitters mit Starkregen erneut an selber Stelle von einer Mure verschüttet worden. Verletzt wurde niemand, die Aufräumarbeiten nach den Ereignissen am 12. und 13. Juli mussten jedoch vorerst eingestellt werden, teilte der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw als Straßenbetreiber am Samstag mit.