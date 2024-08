Wollte Wespe verscheuchen: Autofahrer (21) prallte in Buch gegen Mauer

Buch in Tirol – Als er eine Wespe von seinem Fuß verscheuchen wollte, hat ein 21-jähriger Autofahrer am Freitag in Buch das Lenkrad verrissen und ist mit seinem Auto gegen eine Mauer geprallt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 15.30 Uhr auf der Rotholzer Straße unterwegs, als es zu dem Unfall kam.