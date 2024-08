Marterl in Gedenken an den sechsjährigen Leon in St. Johann beschädigt

St. Johann in Tirol – Ein Spaziergänger meldete der Polizei Samstagfrüh die Beschädigung der Gedenktafel an den siebenjährigen Leon, der in der Kitzbüheler Ache ertrunken war. An der „Redford Promenade“ in St. Johann in Tirol befindet sich das Marterl, das mit Spielsachen und Kuscheltieren dekoriert ist.