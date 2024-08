Marterl in St. Johann beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

St. Johann in Tirol – Ein Spaziergänger meldete der Polizei Samstagfrüh die Beschädigung der Gedenktafel (Marterl) in der „Redford Promenade“ in St. Johann in Tirol. Laut bisherigen Erhebungen dürften die Täter die Glasscheibe des Holzkastens mit einem Pflasterstein beschädigt haben.