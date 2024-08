Postfahrzeug geriet in Vomp in Vollbrand, Ursache vorerst unklar

Beim Logistikzentrum der Post in Vomp fing am Samstagvormittag ein Postfahrzeug Feuer. Der Brand ging offenbar vom Motorraum aus.

Vomp – Aus vorerst unbekannten Gründen ist am Samstagvormittag ein Postfahrzeug am Parkplatz des Post-Logistikzentrums in Vomp in Brand geraten. Wie die Polizei auf TT-Anfrage erklärt, habe ein Mitarbeiter das Fahrzeug (konventionell betrieben, kein E-Auto) gestartet und dabei ungewöhnliche Motorengeräusche wahrgenommen. Er erstattete Meldung, bei seiner Rückkehr brannte es im Motorraum bereits.