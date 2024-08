77. Filmfestspiele Locarno: Österreicherin Ayub holt Jurypreis

Locarno – Die Österreicherin Kurdwin Ayub hat am Samstag für ihren Film „Mond“ bei den Filmfestspielen Locarno den Großen Jurypreis gewonnen. Das Werk ist der Zweitling des heimischen Regie-Shootingstars und ritterte auch um den Goldenen Leoparden. Der Hauptpreis ging allerdings an die litauische Regisseurin Saulė Bliuvaitė für „Akiplėša“ („Toxic“).

Der Spezialpreis der Jury ist die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals. „Mond“ aus der Schmiede der Ulrich Seidl Filmproduktion erzählt von der einstigen Martial-Arts-Kämpferin Sarah – verkörpert von Starchoreografin Florentina Holzinger –, die Österreich verlässt, um drei Schwestern einer reichen Familie in Jordanien zu trainieren. In gesellschaftlichen Zwängen gefangene Frauen aus zwei Welten prallen hier aufeinander. Am 8. November kommt der Film in die heimischen Kinos.