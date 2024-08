Junger Mann stirbt nach Spinnenbiss: Zweiter Fall binnen weniger Wochen in Italien

Rom – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Italien ein Mensch nach dem Biss einer sogenannten Violinspinne gestorben. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, starb der 23-Jährige am Samstag in einem Spital im süditalienischen Bari an einem septischen Schock und Organversagen. Demnach war er vor mehr als einem Monat von der Spinne ins Bein gebissen worden. Bereits im Juli war ein 52-jähriger Polizist auf Sizilien nach dem Biss einer Spinne derselben Art gestorben.