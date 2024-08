Raiders erzwangen Entscheidungsspiel in ELF: Showdown gegen Ravens

Im Play-off-Rennen der European League of Football (ELF) haben die Raiders Tirol den so wichtigen Sieg im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs geschafft. Gegen die Milano Seamen feierten die Tiroler am Samstag einen souveränen 30:0-Heimerfolg und rangieren in der Central Conference mit acht Siegen und drei Niederlagen weiter auf Platz zwei. Dies gleichauf mit den Ravens aus München, mit denen sich die Tiroler in der kommenden Woche im Showdown das Play-off-Ticket ausmachen.