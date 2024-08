65 Verletzte nach Riesenrad-Brand bei Festival bei Leipzig

Beim Brand eines Riesenrads auf einem Festival nahe Leipzig sind zahlreiche Menschen verletzt worden. 65 Menschen seien nach dem Feuer am Samstagabend ärztlich versorgt worden, teilte die Leipziger Polizei am Sonntag mit. 16 von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen, darunter vier Menschen mit Brandverletzungen und eine Person, die gestürzt war. Die Ursache des Feuers auf dem Highfield-Festival blieb zunächst rätselhaft.

Laut Polizei hatten am Samstagabend kurz nach 21.00 Uhr mehrere Gondeln des Riesenrads auf dem Festivalgelände am Störmthaler See Feuer gefangen. Ein Brandursachenermittler stellte später fest, dass zuerst Materialien unterhalb des Riesenrads aus unbekannten Gründen in Brand geraten waren. Die Flammen griffen dann auf die Gondeln über.

In der Nacht hatte die Polizei zunächst von gut 20 Verletzten gesprochen. Die meisten von ihnen seien mit Rauch in Kontakt gekommen. Neben Festival-Besuchers waren auch Ersthelfer betroffen, darunter Polizeibeamte. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass es keine lebensgefährlichen Verletzungen gegeben habe. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz.