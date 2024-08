Weltweite Proteste gegen Maduro-Regierung in Venezuela

Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela haben Tausende Menschen auf der ganzen Welt gegen die Regierung des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro protestiert. Bei Demonstrationen in Venezuela und im Ausland forderten sie die Anerkennung des Wahlsiegs des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Edmundo González Urrutia bei der Abstimmung vom 28. Juli.

"Heute haben wir hier und in 300 Städten auf der ganzen Welt Geschichte geschrieben", sagte Oppositionsführerin María Corina Machado auf einer Kundgebung in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. "Wir haben die Stimmen, wir haben die Beweise - wir werden denen die Straße nicht überlassen."

Oppositionsführerin Machado gab unterdessen Durchhalteparolen aus. "Niemals waren wir so stark wie heute. Niemals war das Regime so schwach. Wir müssen nun auf unsere Kraft vertrauen", sagte sie in einer Videobotschaft an ihre Anhänger. Sie rief die Sicherheitskräfte dazu auf, die Seiten zu wechseln und die Opposition zu unterstützen.