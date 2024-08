„Wir müssen den Blick offen halten“: German Erd feiert 50-jähriges Priesterjubiläum

Im September wird ein neuer Abt für Stift Stams gewählt. German Erd blickt entspannt auf seine Zeit als Seelsorger zurück.

Stams – „Rückblickend sind die 50 Jahre rasch vergangen“, schmunzelt Abt German Erd und kann gelassen auf seine bisherige Zeit als Seelsorger zurückblicken: „Auch wenn ich nicht mehr Abt von Stift Stams bin, bleibe ich dennoch Priester.“ Das große Jubiläum steht am Sonntag, 25. August kurz bevor. Den Gottesdienst wird die Stiftsmusik mit einer Messe von Michael Haydn musikalisch gestalten. Danach lädt der Abt zur Agape in den Stiftspark. „Es soll ein nettes Beisammensein werden“, wünscht sich der 76-Jährige, denn: „Die Begegnungen mit anderen Menschen und die Freundschaften machen das Leben wertvoll.“

Stiftsladen und Orangerie bieten Besuchern Einkehr und Andenken an Stift Stams. © Thomas Böhm

1974 zur Zeit seiner Priesterweihe befand sich die Welt quasi im Aufbruch. „Es war eine optimistischere Zeit als heute. Die Technikgläubigkeit war groß. Alles wurde schneller, besser, leichter“, erinnert sich der Jubilar. Trotzdem befand sich schon damals die Religion unter Druck quasi: Was braucht es eine Auferstehung wenn es plötzlich Rolltreppen gibt? „Aber der Fortschrittglaube hat neue Probleme hervorgebracht. In den 1990er Jahren war zwar noch ein Aufschwung nach dem Fall es Eisernen Vorhangs spürbar, doch dann begann die Stimmung zu kippen.“

Der Jugoslawienkrieg oder der Afghanistan-Krieg wurden anfänglich als „Störfaktoren“ abgetan. Die Europäische Union rückte mit der Währungsunion näher zusammen und dehnte sich gleichzeitig weiter aus. Die Sozialleistungen des Staates und die Pensionen schienen leistbar. „In den 2000er-Jahren nahm die Pluralität der Gesellschaft zusammen mit den jeweiligen Weltanschauungen zu“, erinnert sich Erd.

Chancen und Risiken den nächsten Generation

Als ehemaliger Lehrer erkennt German Erd auch Unterschiede zwischen den Schülergenerationen: „Mir kommt vor, dass die Schüler damals kritischer waren. Während sie heutzutage zielstrebiger und ambitionierter erscheinen.“ Die Gefahren von Künstlicher Intelligenz oder „Sozialen“ Medien seien heute noch kaum abschätzbar. Schon jetzt zeigen sich Cliquenbildung oder Blasen, die sich scheinbar abkapseln, bis hin zum Extremismus.

„Es ist ein gewisser Kulturverfall, sowohl der Kritik- als auch Gesprächskultur zu verzeichnen. Fast jeder erhebt den Anspruch im Besitz der vollen Wahrheit zu sein. Wenn ich nur mich selbst sehe, verhindert das den Blick auf den Horizont“, sorgt sich Abt German: „Damit gehen Egoismen in der Gesellschaft einher.“

In diesem Umfeld sieht der Gottesmann viel Potenzial für Kirche, Religion und Glauben. „Orientierungshilfe ist gefragter denn je! Wir müssen unseren Blick offenhalten und die Welt so wahrnehmen, wie sie ist anstatt in unseren Blasen zu verharren“, empfiehlt Erd. Wegweisend seien die Erklärungen des Papstes zu den Kriegen in der Ukraine oder in Nahost in denen er strikt zum Frieden aufruft. „Denn Gewalt erzeugt immer wieder neue Gewalt.“

Die Kongregation von Stift Stams ist im September 2024 zur Wahl eines Abtes aufgerufen. © Thomas Böhm

Das Bemühen der Klimakleber sei ebenfalls nicht umsonst gewesen, so die Einschätzung des Stamser Abtes: „Mit der Art und Weise des Protestes bin ich nicht einverstanden gewesen, aber die Aufmerksamkeit auf die Zerstörung der Natur zu lenken, war nicht falsch.“ Bislang sei der Mensch auf dem kürzeren Ast gesessen. Erst vor nicht ganz 180 Jahren wurde die Patrone erfunden. Heute seien beinahe alle Tierarten vom Menschen bedroht.

„Der Mensch hat immer versucht, das Menschen Mögliche in sein Interesse zu stellen, aber jetzt wird diese Einstellung lebensgefährlich. Das ist jetzt schon zu erkennen“, attestiert Abt German Erd: „Hier tut sich ein Fenster für die Moral(Theologie) weit auf. Wir als Kirche müssen das innere Gewissen stärken. Nur, weil etwas technisch möglich ist, muss man es nicht tun.“

Stift Stams mit seiner prunkvollen Stiftsbasilika zählt zweifellos zum kulturellen Erbe Tirols. © Thomas Böhm

Als Priester blickt Erd ebenfalls auf erfüllte Jahre zurück. „Von der Taufe bis zur Bahre. Das ist das Schöne als Pfarrer, dass man in allen Lebensphasen mit dabei sein darf“, bestätigt der Geistliche: „Als Seelsorger kann ich vielleicht weniger ,akut‘ helfen als ein Arzt, doch wenn es um Grundsätzliches geht, kann die Seelsorge vielleicht sogar einem Arzt helfen.“ Dass eine gewisse Sehnsucht oder ein Bedürfnis da ist, am klösterlichen Leben für einige Tage, Wochen oder Monate teilzunehmen würden das „Gast im Kloster“-Angebot sichtbar machen. „Die Menschen sagen dann halt nicht, ich will Gott näherkommen, sondern: ich will mich selbst finden“, so Erd. Als Mönch in ein Kloster einzutreten und seine Profess dort abzulegen, sei wiederum eine völlig andere Kategorie.

Abt German während den Feierlichkeiten zum 750-Jahr-Jubiläum von Stift Stams 2023. © Parth

Abtwahl im September

Was die Leitung von Stift Stams angeht, so gilt in der Regel ein Alterslimit von 75 Jahren für einen Abt. Abt German wurde aufgrund des 750-Jahr-Jubiläums von Stift Stams 2023 um ein weiteres Jahr als Klosteroberhaupt verlängert. So kann heuer im September Abt Vinzenz Wohlwend aus dem Zisterzienserkloster Mehrerau „in Ruhe“ die Wahl durchführen. Wahlberechtigt sind die zwölf in Stift Stams verbliebenen Brüder.