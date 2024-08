„So viel verschüttet, das ist zach“: Feuerwehren in St. Anton im Dauereinsatz

Neben vielen Privatpersonen packen am Sonntag vor allem auch an die 250 Feuerwehrleute nach den Muren und Überschwemmungen in St. Anton mit an. Darunter ist auch der Bürgermeister aus dem nah gelegenen Pettneu. Er schildert eindrücklich, wie schwer geschuftet und wie wenig geschlafen wird.