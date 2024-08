Kleines Mädchen nach Badeunfall in Kärnten wiederbelebt

Völkermarkt – Ein Kleinkind ist am Sonntag nach einem Badeunfall in Unterkärnten wiederbelebt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtete, befand sich das eineinhalbjährige Mädchen etwa eine halbe Minute lang in einem Swimmingpool im Bezirk Völkermarkt unter Wasser, ehe es von seiner 29-jährigen Mutter leblos aufgefunden wurde.