20-Jähriger stürzt in Kauns mit Auto ab: Passanten finden ihn schwer verletzt

Kauns – Ein 20-Jähriger stürzte in der Nacht auf Samstag in Kauns mit einem Auto ab. Drei junge Passanten, die gegen 2.40 Uhr zu Fuß auf dem Panoramaweg unterwegs waren, fanden den verunfallten Pkw.

Der Autofahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Sonntag musste der 20-Jährige dann aufgrund seiner Verletzungen in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv.

Die Feuerwehr Kauns sicherte das Unfallauto noch in der Nacht vor einem Absturz und bargen es dann untertags. „Durch den Unfall entstand am Fahrzeug sowie ein Flurschaden in unbekannter Höhe“, teilte die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (TT.com)