US-Außenminister Blinken trifft Netanyahu zu Gaza-Gesprächen

Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag (10.00 Uhr MESZ) den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. USA, Ägypten und Katar bemühen sich intensiv um einen Durchbruch bei Verhandlungen über eine Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Blinken traf am Sonntagabend in Tel Aviv ein. Nach Gesprächen mit der israelischen Staatsspitze wurde er am Dienstag in Ägypten erwartet.