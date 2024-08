Verordnung zur Renaturierung trat in Kraft, der Streit geht weiter

Umweltministerin Gewessler will einen nationalen Wiederherstellungsplan erarbeiten. Die ÖVP zürnt ihr noch immer und legt ihr den sofortigen Rücktritt nahe.

Wien – Leonore Gewessler lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Rechtzeitig zum In-Kraft-Treten der EU-Renaturierungsverordnung am Sonntag lud sie die Bundesländer und die zuständigen Ministerien vorige Woche zur gemeinsamen Arbeit an einem nationalen Wiederherstellungsplan ein. Bis September - also noch vor der Nationalratswahl - soll ein Fahrplan stehen.