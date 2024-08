Nach Unfall mit Straßenbahn: Siebenjähriges Kind in Graz verstorben

Graz – Ein siebenjähriger Bub, der vor knapp zwei Wochen in Graz unter eine Straßenbahn geraten war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das Kind war am Abend des 7. August in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße nahe einer Haltestelle über die Gleise gelaufen und von einer Straßenbahn überrollt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, ist der Bub am Freitag im LKH Graz gestorben.