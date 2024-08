Gibt es immer mehr Unwetter in Tirol? Das sagen Feuerwehr, Behörden und Forschung

Kaum eine Woche, in der nicht irgendwo eine Mure abgeht, Felsen ins Tal stürzen oder Bäche über die Ufer treten. Und viele Menschen haben das Gefühl: In Tirol gibt es mehr Unwetter und sie richten größeren Schaden an. Aber stimmt das wirklich? Oder trügt der Schein? Ein Rundruf.