EC Kitzbühel startete mit Sorgen um AHL in Vorbereitung: „So kann es nicht weitergehen“

Den Umbruch kann man beim EC Kitzbühel einen Monat vor dem Saisonstart in der Alps Hockey League (AHL) nicht abstreiten. Dafür steht in gewisserweise auch das neue Logo. Weil die aktuellen Legionäre jünger sind, setzt Kitzbühel auf sechs statt vier Imports. Headcoach Marco Pewal kann vor seiner dritten Saison „ganz schwer einschätzen“, was in der kommenden Saison möglich sei.