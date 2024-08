Ein Toter, sechs Vermisste: Segelboot vor Palermo nach Tornado gesunken

In einem Sturm vor der Küste Siziliens ist am Montag ein Segelboot gesunken, sechs Personen wurden vermisst – unter ihnen auch der britische Tycoon Mike Lynch. Die Leiche eines Mannes wurde geborgen.

An Bord der Luxusjacht, die unter britischer Flagge unterwegs war, befanden sich hauptsächlich Briten, ein Neuseeländer, ein Mann aus Sri Lanka, zwei Anglo-Franzosen und ein Ire. Feuerwehrtaucher retteten einen einjährigen Buben, der in das Kinderkrankenhaus von Palermo gebracht wurde. Die Überlebenden wurden medizinisch versorgt.

Laut Zeugen befand sich die Jacht nicht weit vom Hafen Porticellos, als der heftige Sturm ausbrach. An Bord war eine Party organisiert worden, die bis tief in die Nacht gedauert hatte. Vermutet wird, dass sich die sieben Vermissten in den Kabinen befanden und sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Ein Boot mit niederländischer Flagge, das sich in der Nähe der „Bayesian“ befand, leistete den Überlebenden erste Hilfe.