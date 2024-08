Elfjähriger auf Fußballplatz in Spanien getötet, 20-Jähriger festgenommen

Nachdem am Sonntag ein Kind auf einem Fußballplatz in Spanien getötet worden war, laufen nun die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Madrid – Die Aufsehen erregende Tötung eines Elfjährigen auf einem Fußballplatz in Spanien steht nur einen Tag nach der Tat offenbar vor der Aufklärung. Ein 20-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter festgenommen worden, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Die Festnahme sei in der Kleinstadt Mocejón bei Toledo circa 60 Kilometer südwestlich von Madrid erfolgt, hieß es.

Dort hatte ein Maskierter den Buben am Sonntag auf einem Fußballplatz vor den Augen der Sportkameraden des Opfers und vieler anderer Menschen erstochen. Der Täter war am Vormittag plötzlich auf dem Spielfeld aufgetaucht und hatte mit einem spitzen Gegenstand auf den Burschen eingestochen, wie Medien übereinstimmend berichteten. Anschließend sei er unerkannt entkommen.

Der Fall sorgte in ganz Spanien für Empörung und tiefe Betroffenheit. In Mocejón, einer Ortschaft mit knapp 5000 Einwohnern, wurde am Sonntag eine Schweigeminute abgehalten und eine dreitägige Trauer ausgerufen. Der Ministerpräsident der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, Emiliano García-Page, versprach auf der Plattform X: „Der Mörder wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden.“