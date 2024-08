Über Gletscherspalte gesprungen: 28-Jährige am Großvenediger verletzt

Prägraten – Eine 28-jährige Tschechin war am Montag gemeinsam mit ihrem Mann und Freundinnen am Großvenediger unterwegs. Wegen des schlechten Wetters beschloss die Truppe, den Aufstieg abzubrechen.

Als sie kurz vor 15 Uhr beim Abstieg zum Defreggerhaus (Gemeinde Prägraten am Großvenediger) über eine kleine Gletscherspalte sprang, zog sie sich eine Verletzung am linken Knie zu und war deshalb nicht mehr in der Lage, eigenständig ins Tal zu gelangen.