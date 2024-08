Hund bei Verkehrsunfall in Kufstein ums Leben gekommen, zwei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kufstein kam ein Hund ums Leben, zwei Personen wurden verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand großer Schaden.

Kufstein – Ein 58-jähriger Deutscher war am Montag kurz vor 14 Uhr mit seiner Frau und drei Hunden in seinem Auto auf der Eiberg Bundesstraße unterwegs. Die Tiere befanden sich im Kofferraum. In einer Linkskurve kam der Wagen aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.