21-Jähriger erlitt bei Arbeiten in Kirchbichl Stromschlag und musste ins Krankenhaus

Kirchbichl – Gegen 20 Uhr war am Montag ein 21-jähriger Arbeiter in Kirchbichl damit beschäftigt, bei einem bei einem elektrischen Kettenzug eine defekte Sicherung zu tauschen. Er geriet dabei in den Stromkreis und erlitt einen Stromschlag. Die Stromzufuhr war nicht unterbrochen.